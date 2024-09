Dramma nel calcio: ex Arsenal muore per infarto durante una partita | NOME e FOTO

Giornata drammatica per il mondo del calcio: è morto Fabian Caballero, ex Arsenal. Aveva 46 anni. Secondo quanto riferito dai media sudamericani l’ex attaccante sarebbe stato colpito da un infarto durante una partita a calcetto con gli amici.

La conferma è arrivata anche dai Gunners. “Siamo tutti profondamente addolorati nell’apprendere della scomparsa improvvisa del nostro ex giocatore, Fabian Caballero. In questo momento i nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi amici”, sui legge sui social.

In carriera ha giocato anche con il Dundee, dimostrandosi un uomo fondamentale per la squadra. Nel corso della carriera ha indossato ben diciassette maglie diverse tra Argentina, Paraguay, Inghilterra, Scozia, Corea del Sud, Cipro, Cile, Grecia e Guatemala.

Everyone at the club is deeply saddened to hear of the sudden passing of our former player, Fabian Caballero.

Our thoughts are with his family and friends at this time ❤️ pic.twitter.com/fGoILgAZT0

— Arsenal (@Arsenal) September 28, 2024