Champions League, l’arbitro di Inter-Stella Rossa Belgrado

Archiviato il successo per 2-3 in campionato contro l’Udinese, l’Inter sposta la propria concentrazione sulla sfida di Champions League di martedì 1 ottobre. I nerazzurri affronteranno il secondo incontro della “League Phase”: dopo lo 0-0 sul campo del Manchester City, Lautaro Martinez e compagni affronteranno in casa la Stella Rossa di Belgrado.

L’arbitro di Inter-Stella Rossa di Belgrado sarà il tedesco Felix Zwayer. Appuntamento per martedì 1° ottobre alle ore 21:” allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.