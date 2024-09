Frosinone, si valuta il post Vivarini: due soluzioni al vaglio per il sostituto

CalcioWeb

La panchina di Vincenzo Vivarini inizia a traballare. L’inizio di stagione del Frosinone nel campionato di Serie B è stato da dimenticare e la squadra occupa l’ultimo posto in classifica. Il gruppo è in campo per preparare la trasferta contro il Cittadella con l’obbligo di conquistare un risultato positivo.

Il tecnico ex Catanzaro non potrà permettersi un altro passo falso. In 6 partite il Frosinone ha collezionato appena 3 punti frutto di 3 pareggi e 3 sconfitte. La dirigenza ha iniziato a sondare il mercato degli allenatori svincolati ed i nomi caldi sono due: l’ex Modena Paolo Bianco e l’ex Pisa Alberto Aquilani. Lo riporta ‘TuttoSport’.