La Bestia fa paura! Bastianini vince a Misano, duello e polemica con Martin | CLASSIFICA

Enea Bastianini è tornato, di nuovo, per la terza volta. Un’altra gara da “Bestia”, quella che sa conservare le gomme e graffiare quando serve, quando necessario. Ci ha provato Martin a tenerlo dietro, ma il gran premio di casa, ancor più per Bastianini che è riminese doc, è una spinta inspiegabile per un pilota, qualcosa che va oltre tutto, pure i problemi fisici. Se poi aggiungiamo il n.23 della Bestia, lo stesso di Salvadori, diventa tutto ancor più bello.

Sul terzo gradino del podio sale Marc Marquez, davanti a Bezzecchi, finalmente una bella gara del Bez. Errore importante per Bagnaia, che scivola mentre era in 3ª posizione, in rimonta sui primi due. Si parla di un problema alla temperatura delle gomme nei primi giri, ma poi l’errore di scivolare l’ha commesso lui, salvo ulteriori news nelle prossime ore.

Ora Pecco dista 24 punti da Martin, ma con ancora 6 weekend da disputare, il mondiale è apertissimo, e non sottovalutiamo Enea Bastianini.

La classifica piloti di MotoGP dopo il GP dell’Emilia Romagna

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 341 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 317 Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 282 Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 281 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 165 Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 157 Maverick Viñales (Aprilia Racing) 149 Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 122 Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 125 Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 121 Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 107 Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 102 Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 75 Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 71 Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 63 Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 49 Johann Zarco (Honda LCR) 21 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 20 Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 19 Joan Mir (Repsol Honda Team) 19 Alex Rins (Monster Yamaha Team) 15 Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) 12 Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7 Luca Marini (Repsol Honda Team) 5 Stefan Bradl (HRC Test Team) 2