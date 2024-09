Juventus, altra tegola! Si ferma Nico Gonzalez per infortunio: le sue condizioni

CalcioWeb

Dopo Francisco Conceiçao, Thiago Motta rischia di perdere per un po’ di tempo anche Nico Gonzalez per infortunio. L’attaccante ha chiesto il cambio dopo 51 minuti nella sfida che l’Argentina ha vinto contro il Cile nelle qualificazioni per il Mondiale 2026.

Il giocatore ha accusato un problema muscolare alla gamba sinistra. Le condizioni di Nico Gonzalez andranno ovviamente valutate meglio nelle prossime ore ma la sua per la trasferta della Juventus di sabato 14 a Empoli pare in fortissimo dubbio.