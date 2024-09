Juventus, bentornata in Champions! 3-1 al PSV: brilla la stellina di Yildiz

CalcioWeb

Bentornata Juventus! Dopo un anno di assenza e sofferenza, come ammesso da Manuel Locatelli, in cui i bianconeri sono stati costretti a guardare le rivali giocare in Europa dal divano di casa, scenario ai quali non sono propriamente avvezzi, c’era tanta voglia di tornare a calcare il palcoscenico europeo e ascoltare la magica musichetta della coppa.

Una volontà che si è tramutata nel 3-1 con il quale la Juventus ha sconfitto il PSV nella gara inaugurale della Champions League 2024-2025. Partita che per i primi 20 minuti è stata piuttosto ostica per i bianconeri. Serviva una giocata, un lampo, per sbloccarla: ci ha pensato Kenan Yildiz con uno splendido tiro a giro modello Del Piero (VIDEO). Un gol che entra nella storia per essere il più ‘giovane’ della Juventus in Europa, nonchè il primo della nuova Champions League che ha cambiato format.

Il PSV incassa il colpo, sbanda dietro e subisce al 27′ il gol di McKennie, tutto solo al centro dell’area e di Nico Gonzalez che al 52′ chiude già la gara. Manca all’appello Dusan Vlahovic, rimasto a secco nonostante le tante occasioni avute. Nel finale Saibari segna il 3-1. Una bella vittoria per i bianconeri che cancellano i due pareggi a reti bianche contro Roma ed Empoli in campionato e lanciano la volata alla super sfida di Serie A contro il Napoli del weekend.