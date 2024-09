Legnago Salus, scelto il nuovo allenatore dopo l’esonero di Gastaldello

CalcioWeb

Sarà Matteo Contini il sostituto di Daniele Gastaldello sulla panchina del Legnago Salus, ultimo in classifica nel girone B di Serie C con 0 punti.

Il comunicato del club

“F.C. Legnago Salus comunica di aver affidato al signor Matteo Contini l’incarico di allenatore del First Team.

Varesino, classe 1980, mister Contini vanta una lunga esperienza come calciatore professionista, nella quale ha collezionato oltre 500 presenze tra Serie A, B e C (Parma, Napoli, Atalanta e Siena, tra le squadre in cui ha militato), oltre che nella Liga spagnola, dove è stato per due stagioni indossando la casacca del Real Saragozza.

La sua ultima stagione è stata l’unica in Serie D, vestendo la maglia della Pergolettese, dove subito dopo inizia ad allenare, centrando al primo colpo la promozione in Lega Pro.

Dopo aver guidato i “Cannibali” anche in Serie C, nella stagione 2021-’22 fa un’esperienza alla Giana Erminio. Quindi, nelle ultime due stagioni, ha allenato nella LND, subentrando a un ex legnaghese come Massimo Bagatti al Carpi e, nell’ultima annata, arrivando al timone del Desenzano. Ora l’approdo in riva al Bussè, e il nostro più caloroso benvenuto!”