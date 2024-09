Maxi rissa in Schalke-Breda: coinvolti centinaia di tifosi | VIDEO

La polizia di Gelsenkirchen ha avvertito che “è stata superata un’altra linea di escalation” quando ha dovuto gestire una maxi rissa tra circa 300 tifosi del club locale Schalke e della squadra olandese Nac Breda dopo un’amichevole tra le due squadre. Una dichiarazione della polizia ha affermato che gli agenti hanno usato manganelli per fermare le risse. Diverse persone sono rimaste ferite ma si erano allontanate dalla scena prima dell’arrivo delle ambulanze. Lo riporta l’Adnkronos.

La polizia ha affermato che alcuni ultras sono stati identificati e che stanno indagando per sospetto di violazione della quiete pubblica, lesioni personali gravi e reati contro le leggi sugli esplosivi. “Se ora la polizia deve anche proteggere le cosiddette ‘partite amichevoli’ con massicce forze di polizia, è stata superata un’ulteriore linea di escalation“, ha affermato il direttore della polizia Peter Both. La dichiarazione ha affermato che si terranno colloqui su dove lo Schalke giocherà le future partite amichevoli. La partita di mercoledì non si è giocata nel loro stadio, bensì nel loro precedente stadio, il Parkstadion.

04.09.2024, Schalke 04🇩🇪 & Twente Enschede🇳🇱 vs NAC Breda🇳🇱, 20×40, The police broke up the fights and reported multiple injured fans on both sides, check more here: https://t.co/mFE8dgXCq7 pic.twitter.com/MM1GHtyiXi

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) September 5, 2024