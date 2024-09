Sampdoria, Accardi commenta l’esonero di Pirlo: “ci aspettavamo qualcosa di diverso”

CalcioWeb

Andrea Pirlo è già il passato. Il tecnico ex Juventus è stato esonerato dalla Sampdoria dopo un brutto inizio di stagione e in generale un rendimento deludente sulla panchina blucerchiata.

Pietro Accardi, direttore tecnico della Sampdoria, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del recente cambio in panchina: “lo stimo come allenatore e come persona, ma con la rosa che avevamo costruito ci aspettavamo qualcosa di diverso. Speravamo in una partenza con un’identità più chiara.”

Sull’arrivo di Andrea Sottil: “conosce la Serie B, è preparato e ha anche fame. Le sue squadre sono sempre state toste, ci aspettiamo una Samp così”.