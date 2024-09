Pisilli completa la rimonta della Roma, super Como: 3-2 al Verona | CLASSIFICA

CalcioWeb

Secondo successo consecutivo per la Roma di Juric che fa il pieno di punti e placa i bollori della piazza che, lentamente, sta digerendo l’esonero di De Rossi. La ricetta è quella: deve passare tempo, devono arrivare punti. Dopo la vittoria contro l’Udinese arriva anche quella contro il Venezia, decisamente più sofferta, ma che porta in dote ugualmente tre punti.

Giallorossi sotto all’intervallo a causa del gol di Pohjanpalo. Mancini evita il raddoppio salvando sulla linea. Nella ripresa serve un episodio: il tiro di Cristante, deviato, beffa Joronen al 74′ per l’1-1. All’83’ Pisilli segna il gol vittoria sugli sviluppi di un corner.

In contemporanea si è giocata anche Como-Verona. Secondo successo consecutivo per i comaschi che hanno superato 3-2 gli scaligeri. In grande spolvero Cutrone, autore di una doppietta, di Belotti il gol finale. Il Verona aveva accorciato con il rigore di Lazovic ma ha sofferto l’espulsione di Suslov che ha lasciato i suoi in 10 nella mezz’ora finale. La rete di Lambourde al 94′ rende meno amaro il passivo.

Risultati Serie A 6ª Giornata

Venerdì 27 settembre

Ore 20:45

Milan-Lecce 3-0

Sabato 28 settembre

Ore 15:00

Udinese-Inter 2-3

Ore 18:00

Genoa-Juventus 0-3

Ore 20:45

Bologna-Atalanta 1-1

Domenica 29 settembre

Ore 12:30

Torino-Lazio 2-3

Ore 15:00

Como-Verona 3-2

Roma-Venezia 2-1

Ore 18:00

Empoli-Fiorentina

Ore 20:45

Napoli-Monza

Lunedì 30 settembre

Ore 20:45

Parma-Cagliari

Classifica Serie A

Juventus 12 Milan 11 Inter 11 Torino 11 Napoli 10 Lazio 10 Udinese 10 Empoli 9 Roma 9 Como 8 Atalanta 7 Bologna 7 Fiorentina 6 Verona 6 Parma 5 Genoa 5 Lecce 5 Venezia 4 Monza 3 Cagliari 2