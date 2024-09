Udinese, Karlstrom è malato! La confessione: “non ricordo più la vita di prima”

CalcioWeb

Jesper Karlstrom, uno dei nuovi volti dell’Udinese, ha confessato di convivere con una malattia cronica dall’età di 16 anni. Il calciatore, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha ammesso di averci fatto l’abitudine ormai, visto il tanto tempo passato, ma di essere comunque condizionato nella sua routine.

“Si parla di una malattia cronica che ho scoperto di avere a 16 anni, sono più o meno abituato adesso. È qualcosa a cui bisogna pensare ogni minuto, faccio le iniezioni prima di mangiare. Ci sono molte cose a cui devi pensare, come a cosa mangiare, che tipo di allenamento abbiamo fatto. È qualcosa che ho sempre nella mia mente, ma ci sono così abituato che non mi ricordo come era prima“, ha dichiarato Karlstrom.