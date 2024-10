Empoli-Napoli, Conte in conferenza: “lavori in corso, c’è troppa esaltazione”

CalcioWeb

In vista della sfida di campionato contro l’Empoli il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato del percorso di ricostruzione della squadra e delle aspettative per la partita di domenica.

Conte ha sottolineato che il Napoli è ancora in una fase di ricostruzione, essendo trascorsi solo tre mesi dall’inizio del suo mandato: “Ci sono lavori in corso, non può essere altrimenti poiché sono trascorsi solo tre mesi, altrimenti si andrebbe a sottovalutare un po’ tutto il percorso che c’è da fare in una fase di ricostruzione come la nostra. Siamo comunque soddisfatti del lavoro, stiamo lavorando tanto e bene”.

Il tecnico ha anche parlato dell’importanza dello spirito di sacrificio e dell’atteggiamento da mantenere in campo: “Non tollererò spirito di sacrificio inferiore a quello dell’Empoli. Le squadre vincenti riescono ad essere belle ed a sporcarsi il vestito, ad essere camaleontiche, a capire la partita, la giornata”.

Conte ha voluto gestire le aspettative dei tifosi, invitandoli alla pazienza: “Durante la sosta ho percepito troppa esaltazione, sono passate solo sette giornate. Per fortuna torniamo a giocare. Ci fa piacere ricominciare da quella posizione ma sappiamo benissimo che la classifica è corta, in 4 punti sono racchiuse tante zone e dovremo essere bravi a ripartire nella giusta maniera.”