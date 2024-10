Frosinone, Vivarini in bilico? La risposta dell’allenatore

CalcioWeb

Il Frosinone è stato sconfitto in casa dalla Carrarese nell’ultima giornata del campionato di Serie B e la situazione è sempre più delicata. “Non siamo contenti perché dovevamo dare continuità al lavoro che abbiamo fatto a Cittadella. Ci sono molte situazioni che ci remano contro.

I primi quindici minuti abbiamo concesso molto alla Carrarese poi ci siamo sistemati e abbiamo cercato di creare occasioni. Tutto ciò ovviamente non basta. Stiamo lavorando tanto e cerchiamo mille soluzioni. Bisogna uscirne insieme con convinzione”, sono state le prime parole di Vincenzo Vivarini.

Sulla sua posizione e il rischio esonero: “tutti noi siamo impegnati in un lavoro comune per uscire da questa situazione. È chiaro che non sono contento, la squadra idem e di conseguenza anche la società”.

“Le carenze ci sono ma dobbiamo affrontare le partite con la cattiveria giusta. Escludendo il primo quarto d’ora, dove abbiamo concesso molto alla squadra avversaria credo che la prestazione oggi ci sia stata, il risultato ci penalizza tanto”.