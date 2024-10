Lipsia-Juventus, le formazioni ufficiali: Thiago Motta senza paura

CalcioWeb

La Juventus torna in campo per la 2ª giornata in Champions League, di fronte una squadra insidiosa come il Lipsia. I bianconeri sono reduci dalla vittoria in Serie A contro il Genoa e la classifica è sempre più interessante. Anche in Europa la situazione è positiva: i bianconeri hanno conquistato la prima vittoria contro il Psv.

I tedeschi sono una squadra insidiosa e il punto di forza è la difesa. La Juventus si schiera con Savona in difesa e Fagioli a centrocampo. In attacco Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz alle spalle di Vlahovic.

Le formazioni ufficiali

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Raum: Baumgartner, Seiwald, Haidara, Xavi Simons; Openda, Sesko. Allenatore: Marco Rose.

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Fagioli; Nico Gonzalez, McKennie, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Motta.