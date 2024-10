Verso Roma-Torino, Juric: “giorni di litigi pesanti, ma può essere la svolta”

CalcioWeb

La Roma si appresta ad affrontare la sfida di domani alle 20.45 all’Olimpico contro il Torino dopo la sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina e una situazione di classifica che vede i giallorossi a +2 dalla zona retrocessione.

“Sono stati giorni di litigi pesanti – ha dichiarato l’allenatore della Roma Ivan Juric in conferenza stampa pre-partita. Secondo me è meglio che sia successo così presto, che è uscito fuori tutto quanto c’era di accumulato. È successo un crollo totale che può diventare una svolta in positivo. Meglio perdere così che 1-0 nascondendo problemi che ci sono da anni.

Se raccogliamo bene tutto può essere una svolta, come fu per il Milan quando prese cinque gol dall’Atalanta. Ci siamo detti la verità, all’inizio in modo violento poi in modo più ragionevole. Il mio carattere preferisce questo scontro per andare avanti con la testa alta, invece di chiacchierare alle spalle. Per me è tutto chiuso – ha continuato Juric – si riparte alla grande. Ieri ho visto la squadra giusta, convinta, è un momento importante per tutti quanti.”