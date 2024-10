Ternana-Campobasso, dove vederla in tv e le probabili formazioni

CalcioWeb

Si terrà stasera alle 20.30 il posticipo dell’ottava giornata del Girone B di Serie C che metterà di fronte Ternana e Campobasso, allo stadio Libero Liberati.

La gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio. In live streaming sarà invece trasmessa da Now, main sponsor della la Lega Pro, o su Sky Go.

Le probabili formazioni

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Capuano, Loiacono, Tito; De Boer, Corradini; Cicerelli, Romeo, Curcio; Cianci. All. Abate

CAMPOBASSO (3-4-2-1): Forte F.; Bosisio, Benassai, Calabrese; Morelli, D’Angelo, Pellitteri; Pierno; Forte R.; Di Stefano, Di Nardo. A disp.: All.Braglia.