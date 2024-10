Vlahovic rinuncia alla convocazione della Serbia, il CT: “ha problemi in famiglia”

CalcioWeb

Dusan Vlahovic non sarà convocato dalla Serbia per le sfide contro Svizzera e Spagna. Il bomber della Juventus, nonostante il buon momento di forma, non si unirà ai compagni di nazionale. La scelta è stata presa, di comune accordo, con Dragan Stojkovic, CT della Serbia, come rivelato a “La Gazzetta dello Sport”.

“È una decisione concordata con lui. A settembre aveva chiesto di poter essere esentato dalla nazionale perché aveva problemi familiari e 10 giorni fa, quando ci siamo sentiti, mi ha detto che non li aveva ancora risolti e la sosta era l’unico momento nel quale poteva dedicargli tempo. Così abbiamo valutato insieme che la scelta migliore fosse quella di non convocarlo nemmeno stavolta“, ha dichiarato il CT.

Stojkovic non si è detto preoccupato: “perché non chiedo mai nulla ai miei ragazzi della loro vita personale. Non mi intrometto, sono stato giocatore anche io. Dusan e io abbiamo un ottimo rapporto. Mi spiace affrontare Svizzera e Spagna senza un attaccante come Dusan, a maggior ragione in questo momento di forma super. Ma io mi fido dei miei giocatori, li considero figli. Dusan è importante per la nazionale, ma prima viene il ragazzo e poi il calciatore“.