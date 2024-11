Inter, buone notizie dall’infermeria: Calhanoglu e Acerbi in gruppo

CalcioWeb

Dopo alcuni giorni di pausa forzata a causa di infortuni, Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi sono tornati ad allenarsi con il resto della squadra.

Entrambi saranno a disposizione per la gara di domenica sera dell’Inter in campionato contro il Venezia. Andranno in panchina per poi essere al 100% in vista dell’impegno di Champions League mercoledì sera, quando a San Siro arriverà l’Arsenal, e del successivo big match contro il Napoli del 10 novembre sempre davanti ai propri tifosi.

A questo punto in infermeria resta solo Carlos Augusto, alle prese con un risentimento ai flessori della coscia sinistra, il cui rientro in campo è previsto dopo la sosta di metà novembre.