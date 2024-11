Inter-Napoli e il rigore delle polemiche: arbitro Mariani retrocesso in serie B

CalcioWeb

La partita tra Inter e Napoli, giocata lo scorso fine settimana a San Siro, continua a far discutere per un episodio controverso legato all’uso del VAR. Durante il match, l’arbitro Maurizio Mariani ha assegnato un rigore a favore dell’Inter, decisione che ha scatenato polemiche e acceso dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori.

L’errore nell’applicazione del VAR potrebbe costare caro a Mariani, che è stato retrocesso e arbitrerà in Serie B per un periodo indeterminato. Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, che aveva duramente criticato l’arbitraggio a fine partita, non ha invece ricevuto alcun provvedimento disciplinare.