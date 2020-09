Cagliari-Lazio 0-2, le pagelle di CalcioWeb – Marusic scatenato, Immobile non si ferma mai [FOTO]

Cagliari-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – La Lazio è tornata. Quella vera, quella pre-lockdown, quella che la scorsa stagione ha conteso lo Scudetto alla Juventus prima che delle condizioni estreme e inedite le stravolgessero i piani. Sì, è la sua prima ed è presto per dare giudizi. Ma, al di là di come andrà al futuro, la Lazio di oggi è di nuovo la Lazio di Inzaghi. Chi invece non aveva bisogno di tornare, perché non si è mai fermato, è Ciro Immobile, che riparte da dove aveva finito: segnando. E’ lui a chiudere il match della Sardegna Arena, fissando lo 0-2 verso il finale di gara. A sbloccare il match in avvio era stato infatti Lazzari, servito da uno scatenato Marusic, autore di entrambi gli assist. Per il Cagliari e per Di Francesco, nulla da fare. I rossoblu hanno pagato la supremazia e la superiorità tecnica e di campo degli avversari. In basso le PAGELLE della nostra redazione, in alto la FOTOGALLERY del match.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno 6.5; Faragò 4.5 (79′ Zappa), Walukiewicz 6, Klavan 6, Lykogiannis 5 (86′ Tripaldelli); Nandez 6, Marin 5.5 (69′ Caligara 6), Rog 6; Sottil 5.5 (78′ Pavoletti), Simeone 5 (79′ Despodov), Joao Pedro 6.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6; Patric 6.5, Acerbi 6.5, Radu 6 (88′ Parolo); Lazzari 7, Milinkovic-Savic 6.5 (70′ Akpa-Akpro 6), Lucas Leiva 6 (62′ Escalante 6), Luis Alberto 6.5 (80′ Cataldi), Marusic 7.5; Correa 6 (70′ Caicedo 6), Immobile 7.