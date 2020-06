“Infortunio Rocchi, tegola Juve per mercoledì. Si teme un lungo stop”, le reazioni su Napoli-Inter

Episodio curioso durante la seconda semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter. L’arbitro Rocchi ha rischiato di fermarsi. Nello scatto che ha portato al pari degli azzurri, con il lancio di Ospina verso Insigne, il direttore di gara ha risentito di un piccolo problema muscolare. Gioco sospeso per qualche secondo, spray alla gamba e rientro in campo. Ovviamente non sono mancate le reazioni sui social: “Infortunio Rocchi, tegola Juve per mercoledì. Si teme un lungo stop”, scrive un utente. Il messaggio ha portato ancora più tensione, con continui botta e risposta su Twitter. In alto ecco la FOTOGALLERY con tutti i messaggi.