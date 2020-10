Lazio-Bologna 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Luis Alberto il Mago, Immobile chiude i conti [FOTO]

Lazio-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – L’anticipo serale della quinta giornata del campionato di Serie A non ha regalato molte emozioni dal punto di vista tattico e tecnico, si sono affrontate Lazio e Bologna. Successo per la squadra di Simone Inzaghi che respira dopo tre partite senza vittorie. Si fa preoccupante la classifica del Bologna, la squadra di Mihajlovic ha solo tre punti in classifica frutto di una vittoria e ben 4 sconfitte. Sembra mettersi bene la sfida per gli ospiti vantaggio con un tiro di Svanberg, ma l’arbitro annulla dopo un consulto al Var, riscontrato un fallo. Nella ripresa è un’altra Lazio, la sblocca Luis Alberto grazie ad una grande giocata personale, nel finale la chiude Immobile su ottimo assist di Fares. Finisce 2-1, con la rete di De Silvestri ma è troppo tardi per pensare al pareggio. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Lazio (3-5-2): Reina 6.5; Patric 6, Hoedt 6.5, Acerbi 6.5; Marusic 5.5, Akpa-Akpro 6, Lucas Leiva 5.5, Luis Alberto 7.5, Fares 7; Correa 5.5, Immobile 7. All. S. Inzaghi. A disp. Alia, Luiz Felipe, Vavro, Lazzari 6.5, Anderson, Escalante 6, Parolo s.v., Pereira s.v., Caicedo, Muriqi 6.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 6.5, Danilo 5, Tomiyasu 5.5, Hickey 6.5; Schouten 6.5, Svanberg 6; Orsolini 6, Soriano 6, Sansone 5.5; Palacio 5.5. All. Mihajlovic. A disp. Da Costa, Denswil, Paz, Calabresi, Mbaye, Dominguez, Baldursson 6, Kingsley, Barrow 6.5, Vignato s.v., Santander 6.5., Rabbi.