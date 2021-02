L’avventura di Denis Vavro con la maglia della Lazio non è stata entusiasmante. Lo slovacco si è trasferito all’Huesca in prestito e proverà a tornare ad alti livelli. Si presenta al nuovo club e lancia bordate a Simone Inzaghi. Il difensore centrale non è riuscito ad imporsi nel calcio italiano, non ha sfruttato l’occasione della vita dopo le esperienze con le maglie di Žilina e Copenaghen. Poi l’importante investimento dal punto di vista economico della Lazio, l’ultimo giorno di calciomercato si è trasferito in prestito all’Huesca.

Le bordate di Vavro ad Inzaghi

Il difensore Denis Vavro si è presentato con il botto. L’obiettivo è diventare un punto fermo dell’Huesca, nel frattempo arrivano bordate nei confronti di Simone Inzaghi.

“Ho giocato una sola partita, l’allenatore Inzaghi mi ha messo fuori lista. Non giocare mi ha reso nervoso. Dopo la mancata cessione al Genoa ero sempre più agitato. Ringrazio l’Huesca per l’opportunità”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini della presentazione.