Le amichevoli delle Nazionali: bene Francia e Inghilterra, solo un pareggio per la Germania

Continua la marcia di avvicinamento agli Europei, si sono giocate partite amichevoli interessanti, sono arrivate indicazioni in vista dell’inizio della competizione. La Francia si conferma la favorita alla vittoria finale, 3-0 il risultato finale contro il Galles con le reti messe a segno da Mbappe, Griezmann e Dembele, un calcio di rigore sbagliato da Benzema. Ok anche l’Inghilterra che ha superato con il minimo sforzo l’Austria, decide Saka. Solo un pareggio per la Germania, 1-1 contro la Danimarca con le reti di Neuhaus e Poulsen. Haaland in gol nel successo della Norvegia con il Lussemburgo, 2-2 tra Olanda e Scozia con gol degli Orange firmati dalla doppietta di Depay.

Le amichevoli delle Nazionali, i risultati