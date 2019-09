Lecce-Verona 0-1, le pagelle di CalcioWeb: decide Pessina [FOTO]

Lecce-Verona, le pagelle di CalcioWeb – Si sono concluse le gare delle 20.45 valide per la seconda giornata del campionato di Serie A, tante le partite che hanno regalato spettacolo, emozioni e colpi di scena. Sfida per la salvezza quella tra Lecce e Verona, la partita sembrava indirizzata verso lo 0-0, poi nel finale la rete di Pessina che ha regalato i tre punti alla squadra di Juric. Tre punti d’oro per il Verona che ha iniziato alla grande la stagione, niente da fare per Liverani e la classifica fa già paura. Ecco le pagelle di CalcioWeb.

Lecce-Verona, le pagelle di CalcioWeb

Lecce (4-3-1-2): Gabriel 6.5; Benzar 5.5 (dal 59′ Rispoli 5), Lucioni 6.5, Rossettini 6.5, Dell’Orco 5.5; Shakov 5.5 (dal 65′ La Mantia 5.5), Tachtsidis 5.5, Majer 6; Mancosu 6; Falco 5.5, Lapadula 5. All. Liverani

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Rrhamani 6, Kumbulla 6 (dal 78′ Bocchetti s.v.), Gunter 6.5; Faraoni 6.5, Henderson 6.5 (dal 74′ Danzi 6), Veloso 6, Lazovic 6; Amrabat 6, Zaccagni 6.5; Tutino 5 (dal 59′ Verre 6).