Napoli-Sampdoria 2-0, un gol per tempo di Mertens: Ancelotti può sorridere [FOTO]

Napoli-Sampdoria live – Dopo la partita tra Fiorentina e Juventus continua il programma valido per la terza giornata del campionato di Serie A, alle 18 in campo Napoli e Sampdoria, partita interessante e che può dare indicazioni per il proseguo della stagione. Il Napoli deve riscattare la sconfitta contro la Juventus, Ancelotti può contare su una squadra molto forte, tante soluzioni soprattutto in attacco e quindi scelte difficili. La squadra blucerchiata ha invece iniziato veramente male la stagione, due sconfitte consecutive e posizione di Di Francesco a questo punto a rischio. Ecco le formazioni ufficiali ed il live a partire dalle 18 su CalcioWeb.

Il Napoli vince nettamente contro la Sampdoria. Finisce 2-0, ma il risultato avrebbe potuto essere anche più largo. Una Samp che si rende pericolosa in un paio di circostanze, ma che è sembrata troppo dipendente dai gol di Quagliarella. Dopo 13′ è Mertens a sbloccare la partita con un gran destro di prima intenzione su assist di Di Lorenzo. Al 18′ è lo stesso Mertens a sfiorare il raddoppio colpendo la traversa. Tante occasioni per il 2-0 del Napoli, ma anche la Sampdoria ha le sue chance, la più grande con Rigoni che si fa ipnotizzare da Meret. Nella ripresa entra Llorente e lo spagnolo mette a referto subito l’assist per Mertens, che infila a porta vuota. In alto la FOTOGALLERY.

Napoli-Sampdoria 2-0, le pagelle di CalcioWeb: Mertens argento vivo, Murillo debuttante allo sbaraglio [FOTO]

FINISCE QUI! NAPOLI BATTE SAMPDORIA 2-0.

82′ – Insigne ci prova con uno dei suoi tiri a giro, palla fuori di un nulla.

67′ – MERTENS TROVA LA DOPPIETTA SULL’ASSIST DI LLORENTE.

51′ – Ci prova Elmas dopo una grande giocata, Audero respinge.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

44′ – Quagliarella si fa ancora vedere con una conclusione dalla distanza, palla fuori.

24′ – Quagliarella prova una girata delle sue, palla fuori di un nulla.

19′ – Rigoni si fa parare il sinistro tutto solo davanti a Meret.

18′ – Mertens colpisce la traversa con un gran destro da appena dentro l’area.

Elmas e Lozano vicinissimi al raddoppio nel giro di un minuto.

13′ – MERTENS PORTA IN VANTAGGIO IL NAPOLI CON UN DESTRO IN ANTICIPO SUL PRIMO PALO.

9′ – Ferrari prova la girata in area, ottimo riflesso di Meret.

4′ – Conclusione di Fabian Ruiz da fuori area, attento Audero.

1′ – PARTITI!

Napoli-Sampdoria live

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas (76′ Insigne), Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Lozano (65′ Llorente). All. Ancelotti

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Ferrari, Murillo, Regini (65′ Leris); Bereszynski, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari (69′ Gabbiadini); Quagliarella, Rigoni. All. Di Francesco