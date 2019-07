La rassegna stampa di lunedì 8 luglio – Le prime pagine di calcio: l’Inter di Conte e il calciomercato [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Le prime pagine sportive di oggi aprono con la nuova Inter di Antonio Conte, con l’allenatore nerazzurro che si è presentato ieri. “I top player servono in campo” o “Grandi traguardi? Non pongo limiti”, alcune delle frasi pronunciate durante la conferenza stampa. In primo piano sui quotidiani sportivi anche il calciomercato, presente sui tre principali giornali sportivi: “La Gazzetta dello Sport”, il “Corriere dello Sport” e Tuttosport”. Con l’affare Juve-de Ligt a farla da padrone. E poi ancora, El Shaarawy in Cina, il centrocampo del Milan, la trattativa per James Rodriguez, che vede coinvolti Napoli e Atletico Madrid e il mercato del Torino. In alto la FOTOGALLERY con la rassegna stampa di calcio di oggi.