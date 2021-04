Roma-Atalanta 1-1, le pagelle di CalcioWeb: dominio della squadra di Gasperini, ma Cristante regala un punto ai giallorossi

L’Atalanta si conferma una grandissima squadra, bellissima prestazione anche in trasferta contro la Roma, sofferenza nel finale dopo l’espulsione di Gosens: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Si è concluso il primo posticipo della 32esima giornata del campionato di Serie A, sono arrivate indicazioni per la qualificazione in Champions League. La squadra di Gasperini domina in lungo ed in largo, si registrano almeno tre-quattro chiare occasioni da gol. La rete è nell’aria ed arriva al 26′, grandissima azione degli ospiti e vantaggio di Malinovskyi. I nerazzurri continuano a macinare gioco, ma la partita svolta al 69′: Gosens è ingenuo e viene espulso per doppia ammonizione. La Roma attacca e trova il pareggio con un tiro dalla distanza di Cristante, qualche responsabilità di Gollini. La Roma ha un’altra occasione con Dzeko, questa volta il portiere nerazzurro si supera. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 1-1, espulso anche Ibanez. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Roma-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 7; Mancini 5.5, Cristante 7, Ibanez 5; Karsdorp 5.5, Veretout 6, Villar 5, Calafiori 6; Pellegrini 6, Mkhitaryan 5.5, Dzeko 5.5. A disposizione: Mirante, Fuzato, Fazio, Juan Jesus, Santon, Reynolds, Bruno Peres 6, Darboe, Pastore, Carles Perez s.v., Ciervo, Mayoral s.v.. Allenatore: Paulo Fonseca.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6; Djimsiti 6.5, Romero 7, Palomino 6.5; Maehle 6, De Roon 6.5, Freuler 6, Gosens 5.5; Malinovskyi 7; Ilicic 6, Zapata 7. A disposizione: Rossi, Sportiello, Toloi s.v., Sutalo, Caldara, Ruggeri, Kovalenko, Pasalic 6, Pessina, Miranchuk, Lammers, Muriel 5. Allenatore: Gian Piero Gasperini.