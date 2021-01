Un gravissimo lutto ha sconvolto il mondo del calcio. A causa di un terribile incidente è morto Aitor Gandiaga, calciatore dell’Athletic Bilbao. La notizia è stata anticipata da Marca, il 23enne si sarebbe schiantato con la sua auto contro un bus nei pressi del valico di Iruzubieta, nella sua città natale di Markina-Xemein, nei Paesi Baschi. La conferma è arrivata direttamente dal Bilbao con un comunicato ufficiale pubblicato sul profilo Twitter. Il 2021 si è aperto con una terribile tragedia, una notizia triste per calciatori, allenatori e tifosi.

La storia di Aitor Gandiaga

Aitor Gandiaga è cresciuto nelle giovanili dell’Athletic Bilbao. Si è messo in mostra come un calciatore di buon talento e ha attirato l’attenzione di alcuni club. E’ passato al Basconia, la seconda squadra del club e successivamente è stato girato in prestito al Gernika, formazione di terza divisione spagnola. E’ nato nel 1997, era un esterno d’attacco che preferiva partire da destra per rientrare sul piede sinistro e calciatore con forza e precisione. Adesso la terribile tragedia che ha spezzato la vita e la carriera del calciatore. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del giocatore.