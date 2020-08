Tutti al fianco di Ilicic: “certe cicatrici interne sono difficili da curare”. E non mancano le accuse vergognose

Il mondo dello sport ha deciso di stringersi al fianco di Ilicic, il calciatore sta attraversando un momento difficile dal punto di vista umano. L’Atalanta non può godersi al cento per cento la stagione straordinaria, sia in campionato che in Champions League, lo sloveno ormai non scende in campo da diverso tempo, sicuramente non giocherà nella gara dei quarti di finale di Champions League contro il Psg e potrebbe anche saltare le prime giornate della prossima stagione. Si sono susseguite tante voci, ma il motivo principale dell’assenza è rappresentato da motivi di tipo personale. I tifosi dell’Atalanta hanno mandato tanti messaggi di supporto al calciatore, ma anche quelli delle altre squadre hanno riempito la bacheca dei social. Il mondo del web riesce a dare tanto, ma come al solito non sono mancati i messaggi da condannare che mettono dubbi sulla vicenda. Come redazione di CalcioWeb abbiamo deciso di non dare risalto a queste voci, ci siamo limitati a riportare le osservazioni riprese dal web. “Certe cicatrici interne sono difficili da curare”, scrive un utente. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le reazioni.