Una partita dai due volti per il Napoli nella partita della 17esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Gennaro Gattuso ha affrontato in trasferta l’Udinese. Qualche errore di troppo per la squadra azzurra, come emerge dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Nel primo tempo meglio gli ospiti che entrano in campo con la giusta mentalità, la sfida si sblocca dopo appena 15 minuti con un calcio di rigore realizzato da Insigne. Il Napoli non rischia molto, ma un errore di Rrahmani sembra condannare la squadra di Gattuso al pareggio, Lasagna è bravo ad approfittarne e pareggia. Nella ripresa occasioni da una parte e dall’altra, il gol che decide la partita arriva al 90′ con un gol di Bakayoko, finisce 1-2. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Udinese-Napoli, le pagelle di CalcioWeb

Udinese (3-5-1-1): Musso 7; Becao 5.5, Bonifazi 5.5, Samir 5.5; Molina 5.5, De Paul 6, Arslan 6 (dal 72′ Walace 6), Mandragora 5.5, Stryger Larsen 5.5 (dal 72′ Zeegelaar 5); Pereyra 6.5; Lasagna 6.5 (dall’81’ Nestorovski s.v.). All. Gotti.

Napoli (4-2-3-1): Meret 7; Di Lorenzo 6, Manolas 6 (dal 16′ Maksimovic 5.5), Rrahmani 4 (dal 46′ Mario Rui 6.5), Hysaj 5.5; Ruiz 5.5 (dal 68′ Elmas 6), Bakayoko 7; Lozano 6.5, Zielinski 6.5 (dal 92′ Demme s.v.), Insigne 6.5; Petagna 5.5 (dal 68′ Llorente 6). All. Gattuso.