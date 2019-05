PANCHINA REGGINA – Su CalcioWeb ne parliamo ormai da diversi giorni, adesso anche gli ultimi dubbi sembrano essere sciolti: sarà Mimmo Toscano l’allenatore per la stagione 2019-2020. Nelle ultime ore erano praticamente cadute le candidature di Braglia e Cosmi, fino alla giornata di oggi è andato in scena il testa a testa con l’ex Salernitana Colantuono. Nella giornata di oggi la Reggina ha sciolto gli ultimi dubbi e ha deciso di affidare all’ex Feralpisalò la panchina per la prossima stagione, salvo colpi di scena che al momento ci sentiamo di escludere. Si tratta di una scelta assolutamente condivisibile quella del club amaranto che ha deciso di affidarsi ad un tecnico importante che conosce bene la categoria ma anche l’ambiente reggino e rappresenta un idolo per la piazza. Il primo passo è stato fatto, la Reggina riparte da Toscano.