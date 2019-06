Allenatore Catanzaro, confermato mister Auteri

ALLENATORE CATANZARO – Il campionato di Serie C sta per concludersi con le due finali dei playoff, il pensiero delle società è già rivolto alla prossima stagione. Una squadra che si candida ad essere grande protagonista è sicuramente il Catanzaro, nelle ultime ore è stato raggiunto l’accordo per la panchina, sarà ancora Gaetano Auteri l’allenatore. L’annuncio è arrivato direttamente dal Catanzaro: “cosi’ come previsto dall’accordo contrattuale e mai messo in discussione dalla societa’ e dal ds. Dopo qualche giorno di ferie, il tecnico e’ rientrato in citta’ dove ha incontrato il presidente Floriano Noto e il direttore sportivo Pasquale Logiudice. In un clima di assoluta serenita’, le parti hanno discusso di come affrontare la prossima stagione, pronti a ripartire con entusiasmo rinnovato dopo la delusione dei play off”.