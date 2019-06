Clamoroso in Coppa d’Africa: i giocatori dello Zimbabwe minacciano di non giocare!

La Coppa d’Africa deve ancora iniziare, ma già cominciano i problemi. Questa sera la gara inaugurale della competizione, tra Egitto e Zimbabwe. Forse… Sì, perché i calciatori dello Zimbabwe hanno minacciato di boicottare la partita. Motivo? Il mancato pagamento dei premi pattuiti. L’ultimo incontro tra una delegazione di giocatori e la federazione, andato in scena la scorsa notte, non ha al momento sortito alcun effetto.

Ieri i giocatori dello Zimbabwe si erano rifiutati di allenare alla vigilia della partita, rimanendo chiusi in albergo in attesa di qualche chiarimento che non c’è stato. La Federcalcio dello Zimbabwe ha invece fatto sapere che la partita contro l’Egitto non sarebbe a rischio e non c’era alcuna minaccia di sciopero, interpretazione questa smentita invece da diversi giocatori che hanno detto che i colloqui “sono in una fase di stallo”.