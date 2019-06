Europei Under 21, la Spagna vince col brivido: battuto il Belgio nel finale

Please wait...

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia la ‘Rojita’ va in vantaggio dopo 6 minuti con Dani Olmo ma si fa raggiungere al 24′ a causa di un’autorete di Soler. La rete decisiva è di Pablo Fornals all’89’. In classifica, la squadra di De La Fuente sale a 3 mentre il Belgio resta a 0.

Europei Under 21 – Questa volta la Spagna non sbaglia. Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Italia, le Furie Rosse battono il Belgio nella seconda giornata del girone A, seppur col brivido. Il successo, infatti, arriva soltanto nel finale.

