Psg, Verratti sta dalla parte di Neymar: “Spero resti, è un giocatore incredibile”

“Non ho ascoltato quei cori. I sostenitori possono fare quello che vogliono. Siamo molto vicini a Neymar. È un giocatore che ha dato molto a Parigi. L’anno scorso, ha segnato in momenti importanti. È un giocatore incredibile che entusiasma tutti. Penso sia positivo per lui se le cose siano chiare. Queste sono cose che riuscirà a gestire con il club, ma spero resti”. Queste le parole del centrocampista del Psg, Marco Verratti riportate dal quotidiano francese L’Equipe sulla situazione di Neymar, contestato ieri sera dai tifosi del Psg con cori e striscioni nel corso della prima sfida di campionato contro il Nimes vinta per 3-0 dai parigini.