Milan, Virdis: “I giocatori non sono di livello, l’allenatore è in difficoltà, sarebbe servita esperienza”

“Il Milan? Non so neanche da dove iniziare… Dai dirigenti alla società, all’allenatore, ai giocatori, sono tutti coinvolti. Da tifoso mi resta grande amarezza“. Pietro Paolo Virdis, ex attaccante rossonero, si sfoga ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno il giorno dopo il pesante 1-3 con la Fiorentina. “I giocatori non sono di livello, l’allenatore ha delle difficoltà, il mercato non è stato di livello perché il Milan non può spendere ma nessuno si sarebbe mai aspettato 4 sconfitte su 6 partite, è molto pesante. Credo che a Giampaolo stiano dando del tempo ma il mondo Milan è da 6-7-8 anni in difficoltà e i tifosi si aspettano molto”.

Secondo Virdis Leao non è la soluzione per i problemi offensivi: “Ha fatto un grandissimo gol ma non è un attaccante vero, mi pare più un uomo di fascia e Piatek non basta”. Sarebbe servito qualche giocatore di esperienza: “Serviva uno che potesse essere da traino, ma non so che budget avessero”. E sul possibile esonero di Giampaolo, l’ex attaccante commenta: “L’ambiente Milan ha bisogno di una sferzata, non so chi può dargliela, non è facile abbandonare un progetto in cui si è puntato molto”.