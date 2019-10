Torino, Cassano su Mazzarri: “dà la colpa al vento o al campo in salita e io gli dicevo di avere la febbre”

Momento delicato per Walter Mazzarri. L’allenatore del Torino è a panchina dopo la plateale sconfitta contro la Lazio, i tifosi hanno iniziato a chiedere a gran voce il suo esonero. Il presidente Urbano Cairo continua a difenderlo a spada tratta, mentre sembra non essere totalmente dalla sua parte Antonio Cassano. L’ex attaccante barese ha vissuto con lui un periodo alla Sampdoria, lo conosce quindi alla perfezione. In onda ieri sera su “Tiki Taka” l’ex Inter ha rilasciato simpatiche dichiarazioni, che al tempo stesso fanno riflettere: “Mazzarri è sicuramente un allenatore molto bravo, ma punta solo a difendersi. Vedrete come nella prossima partita giocherà con una punta e una seconda punta in marcatura a uomo sul mediano avversario. I tecnici con queste caratteristiche non mi piacciono molto. Poi dà spesso la colpa alla pioggia, al vento, al campo in salita. Quando diceva queste cose io fingevo di avere la febbre e non mi allenavo”.