Calciomercato, la bomba sulla Juventus: valzer in attacco Atalanta-Samp-Torino, cessioni al Genoa e sorpresa Fiorentina

Cresce sempre di più l’attesa per la nuova giornata del campionato di Serie A, sono in arrivo importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Nel frattempo le dirigenze operano sempre più con insistenza sul fronte calciomercato, importanti trattative nelle ultime ore, ecco tutte le operazioni nel dettaglio.

MONACO – Il Monaco ha annunciato sul proprio sito ufficiale l’arrivo del difensore classe 2001 Strahinja Pavlovic dal Partizan Belgrado, il calciatore ha firmato un contratto di cinque anni con il club monegasco, ma resterà fino a giugno nel suo attuale club.

RODWELL – Jack Rodwell, classe ’91, ripartirà dall’Inghilterra. Lo Sheffield United infatti ha annunciato di aver trovato l’accordo con il calciatore fino al termine della stagione.

OSVALDO – Daniel Pablo Osvaldo torna a giocare, il calciatore ha firmato un contratto annuale con il Banfield. “Mi sento molto bene, impaziente”, ha commentato, “vediamo giorno dopo giorno come mi sentiro’. Voglio tornare senza fretta e mettermi a disposizione del tecnico. L’obiettivo ora e’ di non farmi male”.

BAYERN MONACO – Il Bayern Monaco ha annunciato, su Twitter, l’acquisto del portiere Alexander Nuebel. Il 23enne tedesco, considerato l’erede di Manuel Neuer, arriverà in Baviera in estate alla scadenza del contratto con lo Schalke 04.

UDINESE – Udinese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il club brasiliano dell’Atletico Paranaense per la cessione a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2020 dell’attaccante Felipe Vizeu do Carmo, classe 1997, in forza al Gremo fino al 31 dicembre 2019.

JUVENTUS – Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola la Juve starebbe ancora pensando a Isco, trequartista del Real Madrid. Il calciatore rappresenta il primo nome per il mercato della prossima stagione.

ESTERO – Adolfo Sormani, detto Dodo, è il nuovo allenatore del Partizani Tirana.

GENOA – Il Genoa ha ufficializzato, con un comunicato sul proprio sito, l’arrivo in prestito dal Bologna dell’attaccante Mattia. Adesso i movimenti in uscita con tre calciatori ad un passo dalla cessione: Saponara, El Yamiq e Jandrei.

PARMA – “L’obiettivo nostro è quello di tenerlo fino a giugno, è un tesserato e professionista serio. La Juve può darmi quello che vuole, Kulusevski è un giocatore del Parma. Pjaca? Non l’avrei preso con uno scambio, ma normalmente sì”. Sono le dichiarazioni del ds del Parma, Daniele Faggiano, a Radio Punto Nuovo, parlando di Dejan Kulusevski. “Atalanta-Parma o Napoli-Inter? Penso ai miei, ma sono tutte partite difficili. Domenica scorsa abbiamo rischiato di perdere col Brescia, ma il Napoli deve fare bene per riprendersi. D’Aversa? E’ un misto, un ragazzo che si è formato ed è cresciuto in un settore giovanile importante. E’ stato un giocatore importante, da allenatore si sta dimostrando molto duttile. Ha fatto e sta facendo tanta gavetta, se ne parla poco, ma la colpa è di chi non l’ha seguito. Sepe? E’ un calciatore ed un uomo come si deve, gli vogliamo bene”, ha aggiunto Faggiano. “Napoli? Sono terrone dentro, quindi mi piace. Sono di Lecce, ma non me la godo perché non ci sono mai. Mio gioiello? Giovani nostri di proprietà ne abbiamo pochissimi, dal fallimento abbiamo avuto una crescita esponenziale e stiamo rifondando il settore giovanile, stiamo ripartendo. Grassi? Lo spero, abbiamo giocatori importanti che hanno già una certa età: Kucka, Hernani. Obiettivi? Noi ci dobbiamo salvare, l’anno scorso ci siamo salvati all’ultimo e non lo auguro a nessuno”, ha concluso il ds del Parma.

BRESCIA – Nuovo rinforzo per il Brescia. Manca solo l’ufficialità ma è in arrivo il 25enne Simon Skrabb, centrocampista finlandese in forza al Norrkoeping.

FIORENTINA – La Fiorentina resta alla ricerca di un attaccante e dal Genoa sarebbe stato proposto l’attaccante Andrea Pinamonti, valutazioni in corso.

ATALANTA – Barrow vicino al trasferimento al Bologna, l’Atalanta avrebbe individuato in Gianluca Caprari il suo sostituto. La Sampdoria ha indivuduato il sostituto: Iago Falque del Torino, i granata su Okaka dell’Udinese.