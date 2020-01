Calciomercato, duello Juventus-Inter. Botti di Genoa e Fiorentina, colpi di scena per Bologna e Sampdoria

Il 31 gennaio chiude il calciomercato, ultimi giorni caldissimi per permettere alle dirigenze di completare le rose per la seconda parte di stagione. Ma non solo i club sono al lavoro anche per il futuro con l’intenzione di non farsi trovare impreparati, ecco tutte le ultime trattative nel dettaglio.

ROMA – Importante mossa della Roma, Carlo Perez è un nuovo calciatore giallorosso. L’attaccante è sbarcato poco dopo le 9 con un aereo di linea proveniente da Barcellona, poi le visite mediche e la firma del contratto. Nel frattempo Florenzi lascia la Capitale, c’è l’accordo con il Valencia.

CAGLIARI – Importante movimento in entrata del Cagliari, da Psv Eindhoven arriva il centrocampista-attaccante uruguaiano Gaston Pereiro, il calciatore vanta dieci presenze e quattro gol nella Celeste. Con la maglia del Psv invece ha segnato 44 gol dal 2015 a oggi in 118 presenze. Salta l’arrivo dell juventino Pjaca che ha caratteristiche molto simili a quelle di Pereiro.

MILAN – Suso lascia il Milan per trasferirsi al Siviglia. Lo spagnolo non si è allenato con i rossoneri ed è atteso in Spagna per le visite mediche e la firma del contratto. Accordo in prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo in caso di qualificazione dei lusitani in Champions League per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Piatek vicino all’Hertha Berlino per 28 milioni di euro. Si segue inoltre Saelemaekers, esterno dell’Anderlecht. No alla proposta del Napoli per Ricardo Rodriguez.

JUVENTUS-INTER – Juventus e Inter sono ancora sulle tracce di Ivan Rakitic. Secondo la radio spagnola Cadena SER, il Barcellona è indirizzato verso la cessione del centrocampista già in questa finestra di mercato.

ESTERO – E’ di 75 milioni la clausola rescissoria inserita nel contratto di Erling Haaland con il Borussia Dortmund. Lo riferisce la Bild. Il Tottenham ha un nuovo attaccante, la squadra allenata da Jose Mourinho ha infatti annunciato l’ingaggio del 22enne Steven Bergwijn dal PSV Eindhoven. Il Chelsea fa sul serio per Mertens ma la richiesta del Napoli è comunque onerosa.

SERIE C – Il Bari rinforza anche la difesa: ufficiale l’acquisto del difensore Matteo Ciofani, classe 1988, dal Pescara. Il giocatore arriva a titolo definitivo: ha svolto la prima seduta di allenamento con i nuovi compagni.

FLORO FLORES – “Un passo non facile per chi come ha sempre corso dietro a un pallone. Sono tante le emozioni e i pensieri che mi passano per la testa…”. Antonio Floro Flores, ex attaccante del Genoa ha annunciato l’addio ai campi di calcio.

ATALANTA – Un altro difensore classe 2000 in arrivo all’Atalanta: si tratta di Maxence Lacroix, gigante del Sochaux, trattativa tra i due club.

GENOA – Genoa scatenato, altro colpo in attacco dopo Iago Falque, c’è l’accordo per l’ex Roma Iturbe, calciatore che non ha bisogno di presentazioni.

SPAL – La Spal sta per piazzare il colpo per il centrocampo, c’è l’accordo con Castro, il calciatore ha detto sì alla proposta e potrebbe presto diventare un nuovo rinforzo per Semplici.

FIORENTINA – Fiorentina attivissima, ad un passo l’arrivo di Kouame del Genoa che però sarà a disposizione dalla prossima stagione a causa di un brutto infortunio, intesa con il Sassuolo per Duncan.

BOLOGNA – Smentito il ritorno di De Maio in difesa. Per l’attacco, invece, è spuntato il nome del diciannovenne greco Kristo Shehu in forza al Panathinaikos.

SAMPDORIA – L’affare David Strelec per la Sampdoria sembrava ormai in dirittura d’arrivo ma nelle ultime ore è arrivato un clamoroso annuncio dello Slovan Bratislava: “​Qualsiasi notizia in merito alla partenza di Strelec non è in alcun modo basata sulla verità e non abbiamo discusso con nessuno del suo trasferimento. David non lascerà lo Slovan e continuerà ad allenarsi con la squadra”.