Incidente Balotelli, paura per il calciatore: sbaglia manovra e distrugge l’auto [DETTAGLI]

Paura per Mario Balotelli, poche ore dopo l’inizio del 2020. L’attaccante del Brescia è stato protagonista di un piccolo incidente, per fortuna senza conseguenze. Il tutto è avvenuto alle prime luci dell’alba, come rivela il “Corriere di Brescia”.

Verso le 6 del mattino Balotelli avrebbe sbagliato una manovra finendo con la sua Fiat 500 Abarth davanti al cancello di una abitazione, poco distante da casa sua. La parte anteriore dell’auto è andata distrutta ma l’attaccante non ha avuto alcuna conseguenza fisica. Balotelli avrebbe quindi lasciato l’utilitaria lì dov’era e si è incamminato a piedi verso casa per andare a dormire. L’auto è stata poi rimossa in mattinata da un carro-attrezzi.