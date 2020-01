Scoppia il caso alla Juventus: “sono stanco di questo signore”, nel mirino il tecnico Sarri

Si è giocata un’altra giornata importante valida per il campionato di Serie A, sono arrivate interessanti indicazioni valide per il massimo torneo italiano soprattutto per le zone alte della classifica. Continua il bellissimo duello per lo scudetto tra Juventus e Inter, entrambe le squadre hanno conquistato tre punti d’oro, i bianconeri con un netto 4-0 contro il Cagliari mentre i nerazzurri hanno sbancato Napoli con il punteggio di 1-3. Il grande protagonista della Juventus è stato Cristiano Ronaldo, il portoghese ha messo a segno una tripletta fantastica, l’altra rete è stata siglata invece da Gonzalo Higuain. Nel frattempo scoppia un caso per i bianconeri e che riguarda Dybala. Il fratello di Paulo, Gustavo ha sganciato la bomba twittando durante la partita di ieri contro il Cagliari. “Sono stanco di questo signore!”, non viene specificato il destinatario che però potrebbe essere Maurizio Sarri, il tweet del fratello di Dybala infatti è arrivato alle 16.41, qualche minuto dopo la sostitutuzione proprio del calciatore argentino.