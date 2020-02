Coronavirus, rinviate tre partite del campionato di Serie A! [NOMI e DETTAGLI]

L’emergenza Coronavirus sta portando pesanti conseguenze anche al mondo del calcio. Dopo il rinvio di alcune partite dalle Serie B in giù, negli ultimi minuti è arrivato il provvedimento anche per i match del massimo campionato. Sono state rinviate infatti tre partite: Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria. Il premier Conte ha dichiarato che “il ministro Spadafora ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le attività sportive programmate per domani in Veneto e in Lombardia”. Spadafora ha mandato una lettera al presidente del Coni Malagò in cui chiede “di farsi interprete presso tutti i competenti organismi sportivi dell’invito del governo a sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni ordine e grado e disciplina (quindi anche la Serie A, ndr) previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio”.