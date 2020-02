“Lukaku ha perso peso. Manchester, prenditi a calci da solo”: United nella bufera, chiamato in causa il belga

Romelu Lukaku si è presa l’Inter. È il più veloce a raggiungere 20 gol con i nerazzurri, in sole 29 partite. In 32 partite in questa stagione ha segnato 24 gol e fornito sette assist. Numeri che parlano da soli. Ma a parlare è anche il corpo del gigante belga. Il Sun ha fatto notare la trasformazione fisica dell’attaccante, spesso criticato al Manchester United di essere gonfio e sovrappeso. “Si è trasformato nell’attaccante che il Manchester United pensava di aver comprato e di cui avrebbe disperatamente bisogno ora. Romelu ha perso peso, ma non l’abilità nel segnare che si era sopita all’Old Trafford. I numeri parlano da soli“, scrive il quotidiano inglese.

Gol frutto di un dimagrimento rapidissimo. Il merito va ad una dieta specifica: pesce, patate dolci, pasta e verdure crude. Una specie di miracolo. In soli 12 giorni Lukaku ha scolpito il suo addome. Un miglioramento evidenziato anche nel derby contro il Milan. Dopo il quarto gol, il belga si è tolto la maglietta e ha mostrato un fisico scultoreo. E con Antonio Conte c’è un rapporto speciale che va oltre il campo. Il tecnico leccese lo ha voluto fortemente e ora vede ripagati i suoi sforzi a suon di gol. Un impegno che mai Lukaku aveva messo ai tempi del Manchester United, quando arrivò a pesare oltre 100 chili e venne pesantemente criticato da Neville. Un gioco che gli si addice, un allenatore che sa come ottenere il meglio da lui e una maggiore attenzione al suo corpo. Bastava poco. “Queste sono riflessioni che lo United avrebbe sicuramente potuto fare e applicare anche facilmente da sé. Ora devono prendersi a calci da soli“, prosegue il Sun. Ora dalle parti di Old Trafford avrebbero bisogno sicuramente di uno come Lukaku.