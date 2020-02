A Monza sono pronti: “L’obiettivo è giocare a San Siro nel 2021, ora tutti vogliono venire da noi”

Da quando si è insediato il nuovo presidente Silvio Berlusconi, i piani del Monza sembrano ben tracciati e delineati. Doppio salto il primo possibile, anzi subito. “L’obiettivo è la Serie A nel 2021”, ha detto più volte l’ex patron rossonero. Pensiero, questo, condiviso ovviamente anche dall’ad Adriano Galliani, intervistato dal Ney York Times, che ha dedicato al club brianzolo un lungo reportage.

“Prima per acquistare o vendere un giocatore dovevo chiamare quattro-cinque volte gli altri club, ora rispondono al primo squillo. Anzi, ora spesso sono loro a chiamare noi – aggiunge il direttore sportivo Antonelli – Abbiamo fatto una maratona ma alla velocità dei 100 metri. Lavorare con Galliani è come seguire un master di calcio. Ora molti calciatori che giocano anche in Serie superiori sono interessati a venire qui”.

“L’obiettivo è vedere giocare il Monza a San Siro contro il Milan – conclude mister Christian Brocchi – Devo la vita a Berlusconi e a Galliani. Ti fanno sentire speciale e apprezzato. Berlusconi mi chiama prima delle partite, gli piace conoscere lo stato della squadra, ha carisma e sa trovare le parole giuste”.