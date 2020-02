Napoli-Torino 2-1, le pagelle di CalcioWeb – I gol dalla difesa: Manolas e Di Lorenzo fanno volare Gattuso

Napoli-Torino, le pagelle di CalcioWeb – Il Napoli supera 2-1 il Torino e si rimette in carreggiata per la zona Europa. Avvio equilibrato, con la squadra di Moreno Longo che spaventa i padroni di casa con De Silvestri. Poi sono i partenopei a prendere in mano il pallino del gioco e a condurlo fino al termine. Occasioni in serie per Insigne, Politano e Milik. A sbloccare il match è una zuccata di Manolas su calcio di punizione di Insigne. Sirigu deve fare gli straordinari per evitare ai granata un passivo più pesante all’intervallo. La ripresa prosegue sulla falsa riga del primo tempo. Milik ha sul destro il pallone del raddoppio, ma il suo tiro viene deviato in calcio d’angolo. Zielinski non inquadra la porta sul corner successivo. Nei minuti a seguire il copione non cambia. Il Napoli attacca e il Toro si difende male e riparte peggio. La più grande occasione capita sui piedi di Di Lorenzo, Sirigu ci mette l’ennesima pezza. A forza di premere il gol arriva: grande assist di Mertens per il taglio di Di Lorenzo che stavolta batte il portiere ospite. In pieno recupero arriva il colpo di testa di Edera a rendere meno amara la sconfitta per il Toro. E’ 2-1 Napoli. La squadra di Gattuso torna sotto per l’Europa.

Napoli-Torino, le pagelle di CalcioWeb

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 7, Manolas 7, Maksimovic 6, Hysaj 6; Ruiz 6, Lobotka 6.5 (80′ Allan sv), Zielinski 6.5; Politano 6.5 (84′ Elmas sv), Milik 6 (74′ Mertens 6.5), Insigne 6.5.

TORINO (3-5-2): Sirigu 6.5; Izzo 5, N’Koulou 5, Bremer 5; De Silvestri 6, Lukic 4.5, Rincon 4.5 (84′ Verdi sv), Baselli 5 (66′ Meité 5), Ansaldi 4; Zaza 5 (84′ Edera 6.5), Belotti 5.