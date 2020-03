Calciomercato, il Milan trova i sostituti di Donnarumma e Ibra. Ritorni di fiamma per Lazio e Fiorentina

I club di calcio iniziano a programmare il futuro considerando l’incertezza per l’emergenza Coronavirus. Le squadre del campionato di Serie A si muovono per rinforzare le rose per il futuro, diverse trattative che riguardano le big, ma anche le compagini di media e bassa classifica. Ecco tutto nel dettaglio.

MILAN – Il club rossonero programma il futuro, l’intenzione è quella di costruire una squadra più giovane. Potrebbe partire Donnarumma, al suo posto si cerca il numero uno dell’Udinese, Musso. Dubbi anche sulla conferma di Ibrahimovic, due nomi per il sostituto: Jovic e Milik.

LAZIO – Ritorno di fiamma in casa biancoceleste. Si tratta di Dominik Szoboszlai che è un calciatore ungherese, centrocampista del Salisburgo e della nazionale ungherese, classe 2000 e considerato come uno dei migliori prospetti.

NAPOLI – Gli azzurri stanno guardano con grande attenzione in casa Hellas Verona. Un calciatore che si è messo in grande mostra è Pessina, valutazioni nei prossimi mesi sul futuro del calciatore.

PSG – La prossima stagione tornerà in corsa Massimiliano Allegri. Leonardo, riporta Foot Mercato, vorrebbe un allenatore scelto da lui stesso e l’obiettivo sarebbe l’ex Juventus.

FIORENTINA – Come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, la Fiorentina starebbe pensando di fare un tentativo in estate per portare in viola il difensore della Juventus Rugani.