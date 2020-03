Coronavirus, nuovo calciatore positivo al test: è un attaccante inglese [NOME e DETTAGLI]

Nuovo caso di un calciatore positivo al Coronavirus in Inghilterra. Si tratta di Charlie Austin, attaccante del West Bromwich Albion, club di Championship. Il trentenne, che crede di averlo raccolto mentre era al Cheltenham Festival la scorsa settimana, non ha visto sua moglie e tre figli dallo scorso sabato sera, nonostante fosse rimasto nella stessa casa. Austin ha rivelato al ‘Telegraph’ che la sua temperatura è salita a 39,7°: “Mi sentivo come se qualcuno mi avesse buttato un secchio d’acqua addosso”. L’attaccante è rimasto isolato per quasi una settimana dopo aver chiamato il medico del club Kevin Conrad. Si è ora ripreso dalla malattia e gli è stato detto che da sabato potrà contattare nuovamente la sua famiglia. Austin ha anche inviato un avviso ai giovani di prendere sul serio il Coronavirus: “Mi sentivo in forma e in salute e potevo gestirlo. Una settimana dopo direi a chiunque, anche a quelli tra i 20 e i 30 anni, ‘Non prenderlo alla leggera‘”.