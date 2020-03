Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la Lega Nazionale Dilettanti ha informato circa la sospensione di tutti i campionati dilettantistici sino al 3 aprile. Dalla Serie D passando per il resto dei tornei sia a livello nazionale che territoriale. Una scelta che, per certi versi, potrebbe anche anticipare l’esito di domani sul calcio professionistico. Informazioni certe, in tal senso, proverranno dal Consiglio Federale.