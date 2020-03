La Serie A contro Zhang: “l’Inter ha chiesto prima le porte chiuse e poi di recuperare con la Samp…”

Le pesanti accuse rivolte dal presidente dell’Inter Steven Zhang nei confronti del numero uno della Lega Paolo Dal Pino hanno fatto di certo molto discutere. Ma è stato il voler rimarcare quanto affermato, senza alcun pentimento, ad aver scatenato la reazione di altri club di A. C’è chi ha agito in silenzio, chi invece lo ha voluto fare pubblicamente.

A farsi da portavoce è soprattutto la Roma, con il suo Ceo Guido Fienga: “Sicurezza e salute non sono care solo al Presidente dell’Inter – si legge su Gazzetta dello Sport – ma a tutti noi. Piuttosto non si è capita chiaramente la sua posizione. Visto che in questi caotici giorni l’Inter ha prima chiesto di giocare a porte chiuse, poi in caso di porte aperte di recuperare prima la gara con la Samp rispetto a quella con la Juve. Eravamo già stupiti dalle parole di Zhang in un momento in cui si era chiesta compattezza e assenza di polemiche. Siamo ulteriormente sorpresi che abbia ribadito ieri i concetti già espressi. Ci sono persone in Italia e non all’estero che cercano soluzioni per risolvere un problema di cui non si conoscono gli sviluppi. Il tentativo di tutti è tutelare la salute ma anche far proseguire le competizioni”.

Anche il Napoli ha voluto esprimere solidarietà a Dal Pino: “La società ha da sempre grande stima in lui e lo considera un manager esperto e competente”.